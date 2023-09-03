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Гетманцев шокований: найбільша кількість мікрокредитів видається з 3 по 4 ранку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Гетманцев шокований: найбільша кількість мікрокредитів видається з 3 по 4 ранку
Попит на кредити в мікрофінансових організаціях помітно пожвавився у порівнянні з минулим роком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«5% на день». Рада взялася за обмеження мікрокредитів

Законопроєкт №9422, прийнятий нещодавно фінансовим комітетом Верховної Ради, у примусовому порядку обмежує відсоток за кредитами мікрофінансових установ до 1% на день. В інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, що це допоможе кредитному ринку «стати більш цивілізованим».

«Цей законопроєкт – він же не тільки про ставку. Там є інші умови, аби зробити ринок більш цивілізованим і обмежити можливості «фінкам» отримувати додаткову маржинальність. Скажімо, забороняється автоматичне пролонгування кредитів чи додавання умов, які не були визначені попередньо, розширюються повноваження НБУ щодо контролю. Але, безперечно, центральна норма – ставка і її обмеження», – пояснив Гетманцев.

Голова фінансового комітету зазначає: «Якщо ти отримуєш від людини 5% щодня, то маєш змогу за рахунок сумлінних позичальників «перекривати» несумлінних, які гроші не повертають. І ця бізнес-модель дає цим організаціям можливість видавати кредити будь-кому без перевірки за п’ять хвилин, здебільшого вночі. За даними Нацбанку, найбільша кількість мікрокредитів видається з 3 по 4 ранку – наприклад, людям, які програлися і їм треба програтися ще. Це – люди, які точно менше контролюють своє життя, ніж ті, які беруть кредити вдень».

Ще однією нормою законопроєкту є обов’язкова перевірка позичальника в Бюро кредитних історій, яка наразі мікрофінансовими установами не проводиться. Зменшення ризиковості цієї діяльності здешевлює її, бо зі ставкою в 5% в день можна дозволити собі високий рівень ризику, а зменшення ризику вплине і на рівень ставки.

«Це, звісно, не піде на користь компаніям, які фактично займаються здирництвом і правдами та неправдами вибивають з позичальників гроші. Проте точно піде на користь ринку, аби він став цивілізованим. Він може зменшитися, але за рахунок тих позичальників, яким кредити давати просто не можна. Ми ж не хочемо підтримувати лудоманію чи алкоголізм», – наголосив Гетманцев.

Окрім цього, попит на кредити у вже згаданих мікрофінансових організаціях помітно пожвавився у порівнянні з минулим роком і майже досяг показників до великого вторгнення. Гетманцев пояснив це тим, що люди збіднішали.

«У нас же немає ілюзій, що ми стаємо багатшими у війну: найбільш соціально незахищені верстви населення потребують грошей. А якщо в тебе нічого немає і раптово потрібні гроші, то мікрофінансові організації – те місце, де ти можеш отримати їх без застав», – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше президент підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям. 

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Теги: гроші кредит Данило Гетманцев

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