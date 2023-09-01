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Втратили авто через обстріли? Гетманцев оцінив можливість державних компенсацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втратили авто через обстріли? Гетманцев оцінив можливість державних компенсацій
З огляду на обмежені ресурси України, питання широкої компенсації за знищене майно має більш віддалену перспективу
фото: АрміяInform

«Я не бачу резервів для відшкодування вартості автівок, холодильників, прасок та інших товарів народного споживання»

Наразі Україна має обмежені фінансові ресурси, тому питання повної компенсації за все знищене майно українців внаслідок повномасштабного вторгнення РФ поки не розглядається. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

У Раді зареєстровано законопроєкт щодо компенсацій постраждалим від втрати автівок внаслідок російських ударів, проте Гетманцев вважає, що Україна може приймати такі рішення тільки тоді, якщо має на них гроші.

«Станом на сьогодні я не бачу резервів для відшкодування вартості автівок, холодильників, прасок та інших товарів народного споживання. Це дуже великий крок вперед, що ми компенсуємо і вже маємо під це нормативну базу вартість зруйнованого житла», – каже голова фінансового комітету Ради.

Гетманцев зазначає, що з огляду на обмежені ресурси, питання широкої компенсації за знищене майно має більш віддалену перспективу.

«Але маємо думати над цим вже зараз. У нас обов’язково буде створено реєстри, у які буде внесено усе постраждале майно, зокрема, й те, про яке і ви, і я згадали. Це лежить у площині міжнародних зусиль, які ми обов’язково докладемо, аби Росія заплатила за все те, що накоїла в Україні», – пояснив Гетманцев.

Як наголосив голова фінансового комітету Ради, Росія обов’язково заплатить за всі свої злочини, адже доступ до її активів буде розблокований лише після відшкодування усіх завданих Україні збитків.

Нагадаємо, з початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, – сезонні.

До слова, проблема, коли українці не могли поміняти в обмінниках «зношені долари», фактично виникла «на рівному місці», бо обмінники почали застосовувати додаткові комісії за начебто зношені купюри.

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Теги: росія війна автомобіль Данило Гетманцев

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