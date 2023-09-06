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«Все заради фронту». Гетманцев обіцяє покарати місцеві бюджети за марнотратство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Все заради фронту». Гетманцев обіцяє покарати місцеві бюджети за марнотратство
За словами Гетманцева, дорога або мости повинні ремонтуватися тільки тоді, коли їхній експлуатаційний стан є дійсно незадовільним
фото з відкритих джерел

«Коли нам не вистачає грошей на армію, на закупівлю озброєння, на харчування, на все, що стосується наших людей на фронті, витрати місцевих бюджетів виглядають дико»

Місцеві бюджети повинні витрачати гроші під час війни на фронт, а не розмірковувати про черговий ремонт доріг. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев каже, що профіцит місцевих бюджетів повинен бути переважно спрямований на армію і фінансування оборони.

«Місцеві бюджети отримують тільки від військових частин, що там розташовані, близько 100 млрд грн на рік. Ми ж розуміємо, що ці гроші не є наслідком діяльності ОТГ, бізнесу, який там розвивається. Це просто військова частина, яка почала отримувати великі гроші, оскільки почалася війна і виплати грошового забезпечення військовим зросли в рази. Тобто це дохід органу місцевого самоврядування, який не залежить від тих рішень, що він приймає. Тому тут очевидно необхідним є більш справедливий перерозподіл цих коштів», – зауважив голова фінансового комітету Ради.

За словами Гетманцева, дорога або мости повинні ремонтуватися тільки тоді, коли їхній експлуатаційний стан є дійсно незадовільним та створює ризики для здоров’я і життя учасників дорожнього руху.

«Ось, я їжджу на роботу Голосіївським проспектом у Києві – на ньому спочатку зробили одну частину дороги, потім зустрічну смугу… Добре зробили, непогана дорога, але вона й до цього була непогана. Коли нам не вистачає грошей на армію, на закупівлю озброєння, на харчування, на все, що стосується наших людей на фронті, це виглядає дико», – сказав очільник комітету Верховної Ради.

Гетманцев вважає, що вся країна повинна працювати на фронт, а не шукати балансу.

«Тут балансу нема, бо не можна займатися власним добробутом в той час, коли твій співгромадянин гине на фронті через те, що у нього неякісний бронежилет чи зброя, чи щось інше. Це абсолютно неспівмірні питання», – додав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики.

Зазначимо, що народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу 4 вересня подав до Верховної Ради законопроєкт №9675 стосовно збільшення надходжень на потреби оборонного сектору. Для залучення додаткових коштів на фінансування потреб оборонного сектору нардеп пропонує внести зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Законопроєктом пропонується збільшити до 85% рівень надходження до держбюджету податку на доходи фізосіб, що утримується із грошової винагороди, інших винагород, зарплати працівників правоохоронних органів, військових та працівників ЗСУ, НГУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ДПСУ, осіб рядового, начальницького складу, військових, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку.

Нагадаємо, з 2024 року в Україні має запрацювати законопроєкт з оподаткування надприбутків банків, які планують використати для фінансування армії.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

Читайте також: Данило Гетманцев: Місцеві бюджети отримують від військових 100 млрд на рік. Час віддати ці гроші армії
Теги: ЗСУ місцева влада бюджет війна Данило Гетманцев

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