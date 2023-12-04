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Російський губернатор офіційно підтвердив смерть генерала Завадського на війні в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російський губернатор офіційно підтвердив смерть генерала Завадського на війні в Україні
Російський чиновник не назвав подробиць ліквідації Завадського
фото з відкритих джерел

Загиблий окупант відомий тим, що у 2022 році втік з Ізюма, злякавшись контрнаступу ЗСУ

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв офіційно підтвердив загибель заступника командира 14-го армійського корпусу генерал-майора Володимира Завадського. При цьому подробиць ліквідації окупанта російський посадовець у своїй публікації в соцмережах не назвав.

«На бойовому посту у зоні проведення спецоперації загинув заступник командувача 14 Армійського Корпусу Північного флоту генерал-майор Володимир Завадський. До серпня 2021 року він командував 4 гвардійською Кантемирівською Червонопрапорною танковою дивізією», – написав губернатор Воронезької області.

Російський губернатор офіційно підтвердив смерть генерала Завадського на війні в Україні фото 1

Нагадаємо, що у Росії заявили, що генерал-майор Володимир Завадський загинув на війні в Україні 28 листопада. Ймовірно він загинув в районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини. Росіяни стверджують, що Завадський підірвався на міні.

На момент загибелі він був заступником 14 Армійського корпусу, який був сформований у квітні 2017 року. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Завадський планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го ЗМІ писали, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: окупанти війна смерть росіяни

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