Глава Одещини розказав, як Зеленський «прорубав» зерновий коридор

Олег Кіпер: «Так, прильоти є всюди. Але якби у нас на кожні 100 метрів стояв Patriot, цього всього (влучань - ред.) не було би»

Олег Кіпер: «Президент сказав: робіть, що хочете, але забезпечте зерновий коридор»

Керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у інтерв’ю «Главкому» розповів, що як тільки починався запуск зернового коридору, багато людей сумнівалися і не розуміли, як він буде функціонувати. Проте за останні п’ять-шість місяців з одеських портів вже було відвантажено понад 30 млн тонн сільгосппродукції.

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«Я був присутній, коли зерновий коридор, який сьогодні працює, запускався. Пам’ятаю, тоді хтось переживав, не розумів взагалі, як це буде працювати. Але президент тоді сказав: робіть, що хочете, але забезпечте цей коридор, перевіряйте воду на міни. Як вийшов перший контейнеровоз з порту, який простояв з 2022 року, я дивився і фотографував. Була якась дитяча радість, зізнаюся», – пригадав Олег Кіпер.

За його словами, Одеса продовжує працювати попри те, що місто та вся припортова інфраструктура постійно під обстрілами. Кіпер зауважив, що сьогодні не працюють порти Миколаєва, Херсона, Бердянська, Маріуполя, тож Одеса є єдиним виходом у море.

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«Попри все наш бізнес знаходить можливості імпортувати, експортувати товари: це наша економіка, це наші з вами гроші, це наша підтримка армії, це наш, по суті, з вами захист від ворога. Звичайно, зараз все не так, як було до війни, коли від 300 до 500 кораблів на рейді стояли. Сьогодні від 40 до 50 кораблів. Хочемо збільшувати цю кількість», – повідомив очільник Одеської адміністрації.

Також Олег Кіпер підкреслив, що має достатню комунікацію з президентом і за потреби спілкується з ним. За словами чиновника, Зеленський «підтягував» іноземних партнерів задля підсилення роботи ППО в регіоні.

Керівник Одеської військової адміністрації додав, що в області постійно збільшуються мобільно-вогняні групи, але з балістикою боротися досить складно.

Нагадаємо, глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області.

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Зазначимо, експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл. Президент України Володимир Зеленський на початку березня заявив, що через «зерновий коридор» експортували 30 млн тонн вантажів.