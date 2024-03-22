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Глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області
Очільник Одеської адміністрації акцентував увагу на спланованих діях російської армії
фото: Думська

Олег Кіпер: «Це все робиться для того, щоби посіяти хаос, налякати людей»

Головна мета росіян – це посіяти хаос серед людей, аби вони почувалися незахищеними. Таку думку виразив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

За словами Кіпера, Росія безперервно чинить психологічний тиск, аби люди постійно хвилювалися та покидали місто. «Ми ж постійно від окупантів чуємо гасла і заклики, що Одеса – нібито «російське місто». Російські Telegram-канали розганяють інформацію про обстріли, пишуть про страх, розганяють все це, аби люди хвилювалися, почали виїжджати», – наголосив чиновник.

Також очільник Одеської адміністрації акцентував увагу на спланованих діях російської армії.

«Коли 15 березня прилітає «Іскандер», а за ним через 17 хвилин прилітає касетний боєприпас, то такий удар був запланованим. Після першого удару було двоє поранених. А от після касетного, приліт якого спричинив ураження величезної території навколо, загинула 21 людина. Логіка ворога в тому, що після влучання на місце події приїдуть пожежники, медики, і тоді слід знову стріляти, аби їх знищити», – пояснив Олег Кіпер.

Керівник Одеської військової адміністрації додав, що росіяни здійснюють обстріли забороненим касетними бомбами задля того, щоби посіяти хаос і налякати людей.

Нагадаємо, в Одеській області призначили нового начальника обласної військової адміністрації: ним став Олег Кіпер – відповідний указ підписав 31 травня президент Володимир Зеленський.

Також народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі.

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Теги: росія Одеса чиновник президент місто росіяни

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