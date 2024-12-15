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«Шахтар» сенсаційно програв «Поліссю» в останньому матчі Прем'єр-ліги

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Шахтар» сенсаційно програв «Поліссю» в останньому матчі Прем'єр-ліги
У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після зимової паузи, донеччани позмагаються з «Лівим Берегом»
фото: ФК Полісся/Житомир

«Полісся» обіграло «Шахтар» уже вдруге в нинішньому розіграші чемпіонату України

«Шахтар» на виїзді зазнав сенсаційної поразки від «Полісся» в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі було забито наприкінці другого тайму. На 90+1-й хвилині Богдан Михайличенко вразив ворота свого колишнього клубу ударом у ближній кут з меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що «Полісся» обіграло «Шахтар» уже вдруге в нинішньому розіграші чемпіонату України. В рамках 2-го туру УПЛ донецький клуб також мінімально програв житомирцям з рахунком 0:1.

Після цієї поразки «Шахтар» (33 очки) залишився на третьому місці в УПЛ. Команду Маріно Пушича випереджають лідер чемпіонату «Динамо» (40 балів) та «Олександрія» (38 пунктів), яка зіграла на один матч більше, ніж «гірники».

«Полісся» завдяки перемозі над чемпіоном України з 27 очками закріпилося на п'ятій позиції в турнірній таблиці.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після зимової паузи, донеччани позмагаються з «Лівим Берегом», а житомирська команда зійдеться з «Інгульцем». Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.

Ще до поновлення УПЛ на «Шахтар» чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів: 22 січня «гірники» зустрінуться з французьким «Брестом», а 29 січня протистоятимуть дортмундській «Боруссії».

Нагадаємо, Україна після фіаско «Шахтаря» і «Динамо» дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА. 

Київське «Динамо» програло шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу підопічні Олександра Шовковського розгромно поступились «Реал Сосьєдаду» (0:3).

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Теги: УПЛ ФК «Шахтар» Україна Богдан Михайличенко

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