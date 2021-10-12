Хліб подорожчає та стане гіршої якості попри рекордний врожай: прогноз експерта

Через великі обсяги експорту в Україні вже закінчується зерно необхідної для виробництва борошна якості

Попри рекордний врожай пшениці, який українські аграрії зібрали цього року, вітчизняні виробники борошняних продуктів найближчим часом стикнуться із браком якісної сировини для вироблення продукції. Про це під час пресконфренції «Ринок борошна та хліба: що очікувати українському споживачеві від рекордного врожаю пшениці?» розповів директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

За його словами, через погодно-кліматичні умови, цього року якість пшениці, зібраної вітчизняними аграріями, є дуже низькою.

«В одних регіонах якість більш-менш прийнятна, а в інших ідеться про відсутність продовольчої пшениці, особливо, зерна другого класу», – зазначив Рибчинський.

Експерт пояснив, що до продовольчої пшениці віднесено зерно 1–3 класів, однак найважливішою для виробників є наявність саме пшениці другого класу, оскільки вона необхідна для виготовлення борошна, яке у подальшому мукомели продають виробникам хліба. Загалом для задоволення попиту всіх галузей, що використовують борошно в країні, мукомелам потрібно 3,5 млн тонн пшениці другого класу.

Коли виробники звернулися до влади з проханням обмежити граничні обсяги експорту продовольчої пшениці, щоб гарантувати забезпечення внутрішніх потреб, їм було відмовлено у цьому. Через це близько 9 млн тонн цієї сировини вже вивезено за кордон. Це означає, що у країні залишилося не більше за 1,5 млн тонн продовольчої пшениці, якщо спиратися на інформацію консалтингових компаній.

«Ми вже стикаємося з тим, що виробництво продовольчої пшениці на внутрішньому ринку дуже суттєво скоротилося, а різниця між цінами на «продоволку» і фураж б’є всі рекорди».

Скорочення пропозиції призведе до зниження якості борошна, а значить, і кінцевої продукції, бо борошномели додаватимуть у помельні партії фуражну пшеницю. Ще одна загроза – Україні доведеться імпортувати пшеницю з інших країн. У будь-якому разі це призведе до суттєвого подорожчання вітчизняного хлібу та усієї продукції, яка виготовляється з борошна.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили парадокс рекордних цін на продукти в Україні при рекордному врожаї.

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