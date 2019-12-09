Хто справжній власник підприємств? Із Реєстру юросіб зникає інформація про бенефіціарів



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Журналісти завдяки матеріалам з Реєстру могли дізнатися під час підготовки розслідувань імена кінцевих власників українських юридичних осіб, записаних на компанії із офшорних юрисдикцій

З 2017 року з Реєстру зникла інформація про власників 24 тисяч компаній - ЗМІ

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб за останні 2,5 роки зникла інформація про кінцевих бенефіціарних власників 24 тисяч українських компаній.

Це виявив головний розробник та архітектор «Канцелярської сотні» Дмитро Чаплинський під час аналізу відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повідомляє Bihus.

Зазначається, що інформація про бенефіціарів компаній почала зникати приблизно з середини серпня 2017 року.

«До кінця 2017-го з Реєстру зникли відомості про кінцевих власників майже 4,4 тис. юридичних осіб, у 2018-му - 11,4 тисяч, до середини жовтня 2019-го - 8,2 тисяч. Із повним списком компаній та приблизною датою зникнення інформації про їх бенефіціарів можна ознайомитися за посиланням», - йдеться у матеріалі.

Журналісти пишуть, що завдяки матеріалам з Реєстру могли дізнатися під час підготовки розслідувань імена кінцевих власників українських юридичних осіб, записаних на компанії із офшорних юрисдикцій.

«Також дані з Реєстру дозволяли знаходити незадекларовані бізнес-активи українських чиновників або допомагали виявити і дискваліфікувати компанії одного бенефіціара, які разом брали участь у державних закупівлях. Тепер для цих 24 тисяч компаній це стає неможливим», - пишуть у Канцелярської сотні.

Журналісти повідомили про виявлену проблему Міністерство юстиції, у веденні якого знаходиться Єдиний державний реєстр юридичних осіб, але жодної реакції поки не було. Причини зникнення інформації з реєстру також залишаються невідомими.