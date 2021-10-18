Fitch підтвердив рейтинги Приватбанку

За даними аналітиків, Приватбанк підтверджує незмінну кредитоспроможність

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Приватбанку на рівні «B» з позитивним прогнозом.

Як йдеться у повідомленні агентства, Fitch також підтвердило рейтинги стійкості банку на поточному рівні «b». Підтвердження національного рейтингу на рівні «AA» зі стабільним прогнозом відображає незмінну кредитоспроможність Приватбанку в порівнянні з аналогічними банками в Україні.

За даними агентства, підтвердження рейтингів Приватбанку відображає провідні позиції банку на українському ринку, високі показники ефективності та незначний вплив на якість кредитного портфелю банку наслідків пандемії.

Fitch відзначає стійку прибутковість капіталу Приватбанку, якій сприяє широка процентна маржа, високий комісійний дохід і низька вартість ризику.

До слова, минулого тижня Приватбанк запровадив нові обмеження на перекази коштів.

Таким чином, встановлюються наступні ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон:

для відправника – 100 переказів по Україні та 25 міжнародних

для одержувача – 100 переказів по Україні та 30 міжнародних

Пресслужба Приватбанку переконує, що для 99,7% клієнтів, які користуються послугою переказу коштів, нічого не змінюється.

Раніше клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Зазначимо, уряд готується продавати Приватбанк частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію Приватбанку з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний Приватбанк може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати Приватбанк.

Читайте також: