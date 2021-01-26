Українцям перерахували середній розмір пенсії

Середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн станом на 1 січня 2021 року.

Середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн станом на 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

У ПФУ заявили, що в Україні 11,1 млн пенсіонерів. 11,6% з них отримують пенсію понад 5000 грн.

З 1 січня 2021 року стали більше отримуватимуть непрацюючі пенсіонери, чий вік перевищує 65 років, а страховий стаж є повним — 30 років для жінок і 35 для чоловіків. У січні пенсії для цієї категорії зросли з 2100 до 2400 грн.

Середній розмір пенсії в Україні Фото: ПФУ

У 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію — в цілому на 9,3%. Це відповідає зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня 2021 року — з 1769 до 1854 грн (на 4,8%);

з 1 грудня 2021 року — з 1854 до 1934 грн (на 4,3%).

У 2021 року проведуть кілька етапів додаткових нарахувань різним категоріям пенсіонерів:

з 1 березня — планова індексація пенсій — приблизно на 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 грн (якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої зарплати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій);

з 1 квітня — перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року;

з 1 липня — щомісячну доплату в розмірі 400 грн почнуть отримувати пенсіонери у віці від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку підвищили з 1 січня 2021 року до 6 тис. грн, а другий раз підвищать з 1 грудня 2021 року до 6,5 тис. грн.

Оскільки з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію планово підвищили з 1712 грн до 1769 грн — за станом на 1 січня 2021 року вона збережеться на рівні 1769 грн.

Подальше підвищення пенсій заплановано відповідно до проєкту державного бюджету на 2021 рік.