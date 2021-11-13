Tesla готує власний смартфон. Що відомо про чергового «вбивцю» iPhone (фото)

Такий вигляд може мати смартфон Tesla

З’явилися подробиці про смартфон, який, начебто, розробляє виробник електромобілів американська Tesla

Про те, що Ілон Маск хоче вивести свою компанію Tesla на ринок смартфонів, говорять уже не один рік. Жодних офіційних підтверджень досі немає. Однак постійну з’являються нові чутки, які свідчать про те, що робота над пристроєм все ж ведеться.

У мережі вже з’являлися зображення, на яких можна було бачити рендери, створені ентузіастами. Дехто навіть демонстрував пристрій, схожий на електричний пікап Tesla Cybertruck.

Цього тижня китайське джерело опублікувало нову порцію чуток. Згідно з ними, задня панель смартфона буде двокольоровою.

У верхній частині розташується невидима основна камера, модулі якої будуть проявлятися тільки в активному стані. Як саме це буде реалізовано, незрозуміло. Можливо, корпус матиме якісь фізичні заглушки, які закриватимуться, коли камери вимкнено.

Нижче буде розташований фірмовий логотип Tesla.

Видання MyDrivers стверджує, що пристрій називатиметься Tesla Model Phone. Хоча раніше всі інсайдери говорили, що смартфон називатиметься просто Tesla Phone.

Телефон буде обладнано:

екраном 4К;

камерою на 108 МП;

процесором Snapdragon 898;

вбудованою пам’яттю об’ємом 2 ТБ.

Смартфон також може отримати підтримку супутникового інтернету Starlink він SpaceX та майнінгу криптовалют. Очікується і наявність сонячної панелі для заряджання.

Жодних даних те, коли з’явиться смартфон Tesla, немає. Ймовірно, компанія зараз експериментує з дизайном і поки не прийняла остаточного рішення.