Tesla потрапила в аварію з вини автопілота, який не передав керування водію

Електромобіль Tesla Model Y потрапив в аварію в режимі автопілоту, з якого відмовився виходити

Електричний кросовер Tesla Model Y у режимі бета-версії автопілоту потрапив в аварію 3 листопада у Каліфорнійському місті Брея. Це перший інцидент за участі оновленої системи автономного управління електрокаром від Tesla.

В аварії ніхто не постраждав, окрім електромобіля, який отримав серйозні пошкодження.

Про аварію повідомило Національне управління безпекою дорожнього руху, яке вже проводить кілька розслідувань системи Autopilot, розробленої Tesla. Згідно з опублікованими даними, транспортний засіб, що перебував в режимі автопілоту, виконував лівий поворот, виїхав не на ту смугу і зіткнувся з машиною, що рухалася сусідньою смугою.

Система видала попередження на півдорозі, водій спробував взяти керування на себе, але система не дозволила цього. Як наслідок, автомобіль отримав серйозні пошкоджений.

Рішення компанії Ілона Маска розпочати тестування програми на громадських дорогах з ненавченими водіями вже зазнало серйозної критики та засудження. З того часу Tesla викотила і відкотила кілька оновлень програмного забезпечення, покликаних виправити знайдені помилки.

Користувачі активно діляться відео із записами поведінки автомобілів на автопілоті: у деяких випадках машини поводяться правильно у складних ситуаціях, у деяких – плутають смуги та допускають інші помилки.

Це вже далеко не перший випадок самозаймання Tesla цього року. Наприклад, у серпні відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: 24 канал