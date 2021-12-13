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    Журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року»

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    Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив чотирьох - Журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року»
    Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив чотирьох
    фото: time

    Видання охарактеризувало науковців як «чарівних працівників»

    Журнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, «Героями року-2021». Видання охарактеризувало їх як «чарівних працівників».

    Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив:

    • імунолога Кіззмекію Корбетт;
    • заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;
    • біохіміка з Угорщини Каталін Каріко;
    • американського вченого Дрю Вайсмана.

    «Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти Covid-19, використовуючи різні платформи і технології», – заявили в журналі.

    «Герої року» за версією Time
    «Герої року» за версією Time

    Однак, додає ЗМІ, Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.

    Сьогодні також Ілон Маск був визнаний «Людиною року» за версією журналу Time.

    Раніше газета Financial Times склала список найвпливовіших жінок року.

    Ще стало відомо, хто потрапив у список «Bloomberg 50».

    До слова, провідний онлайн-словник назвав головне слово 2021 року.

    Раніше Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців у 2020 році. Більшість слів було набрано російською мовою, а найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».

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    Теги: ЗМІ рейтинг наука щеплення вакцинація
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    Журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року»