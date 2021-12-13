Журнал Time назвав чотирьох творців Covid-вакцин «Героями року»

Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив чотирьох

Видання охарактеризувало науковців як «чарівних працівників»

Журнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, «Героями року-2021». Видання охарактеризувало їх як «чарівних працівників».

Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив:

імунолога Кіззмекію Корбетт;

заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;

біохіміка з Угорщини Каталін Каріко;

американського вченого Дрю Вайсмана.

«Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти Covid-19, використовуючи різні платформи і технології», – заявили в журналі.

«Герої року» за версією Time

Однак, додає ЗМІ, Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.

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