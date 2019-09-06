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    Економіка та фінанси

    Ілон Маск запевняє, що не дарував Tesla Лукашенку

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Ілон Маск запевняє, що не дарував Tesla Лукашенку
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Раніше Лукашенкор заявив, що «у мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував»

    Засновник автомобільної компанії Tesla Ілон Маск не дарував президентові Білорусі Олександру Лукашенку електрокар Tesla.

    Про це Маск заявив у Twitter, відповівши на питання про те, чи правда, що він дарував Лукашенкові електрокар.

    «Е-е, ні», – написав Маск.

    Нагадаємо, 2 вересня у сюжеті телеканалу СТВ, присвяченому виступу Лукашенка в мінській школі №93, президент розповів школярам: «У мене є електрична машина Tesla, я іноді її тестую. Маск подарував».

    Раніше повідомлялось, що президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 серпня протестував останню модель електромобіля Tesla і дав команду створити білоруський аналог.

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