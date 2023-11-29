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Імпорт агропродукції з України: новий уряд Словаччини ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Імпорт агропродукції з України: новий уряд Словаччини ухвалив рішення
фото ілюстративне

Словаччина хоче посилити порядок транзиту сільськогосподарської продукції з України

Новий уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України та посилити правила транзиту. Про це повідомляє портал Novinky.cz.

Зазначається, що незабаром до списку заборонених продуктів, крім пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, буде додано також мед, цукор, солод та соєві боби.

Словаччина також хоче посилити порядок транзиту сільськогосподарської продукції з України – тепер усі вантажі підлягатимуть «митному закриттю». На практиці це означає, що їх буде опломбовано.

У пропозиції Мінсільгоспу зазначено, що такі заходи необхідно вжити, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо імпорту українських товарів.

Раніше стало відомо, які продукти подорожчають в Україні через блокаду польського кордону.

Теги: Словаччина аграрії Україна

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