Імпорт агропродукції з України: новий уряд Словаччини ухвалив рішення

Словаччина хоче посилити порядок транзиту сільськогосподарської продукції з України

Новий уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України та посилити правила транзиту. Про це повідомляє портал Novinky.cz.

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Зазначається, що незабаром до списку заборонених продуктів, крім пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, буде додано також мед, цукор, солод та соєві боби.

Словаччина також хоче посилити порядок транзиту сільськогосподарської продукції з України – тепер усі вантажі підлягатимуть «митному закриттю». На практиці це означає, що їх буде опломбовано.

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У пропозиції Мінсільгоспу зазначено, що такі заходи необхідно вжити, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо імпорту українських товарів.

Раніше стало відомо, які продукти подорожчають в Україні через блокаду польського кордону.