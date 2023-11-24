Президент Чехії був обурений скандальним візитом прем'єра Словаччини до країни – ЗМІ

Роберт Фіцо запропонував дату для візиту, яка не влаштовувала президента Чехії

Візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Чехії викликав скандал і ледь не розірвав відносини між країнами. У Празі виявились незадоволені поведінкою представника Братислави. Про це повідомляє Novinky.cz.

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Повідомляється, що Фіцо запропонував дату для візиту, яка не влаштовувала президента Чехії Петра Павела. Дата також не підходила главам верхньої і нижньої палат парламенту Мілошу Вистрчілу і Маркету Пекарову Адамову.

Протягом кількох днів Павел роздумував, чи погоджуватися на візит. Зрештою президент Словаччини Зузана Чапутова переконала його піти на поступку.

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Як пише видання, прем'єр-міністр Словаччини організував зустрічі з експрезидентами Мілошем Земаном, Вацлавом Клаусом і главою опозиційного руху ANO 2011 Андреєм Бабішем, які підтримували його під час передвиборчої кампанії.

Зазначається, що така поведінка дипломатично абсолютно неприйнятна.

«Під час свого першого візиту в ту чи іншу країну прем'єр-міністр повинен зустрітися з президентом і прем'єр-міністром, а не з лідером опозиції або колишнім президентом», – пояснило джерело.

Президент Павел був засмучений тим, що Фіцо не зробив жодного дружнього кроку в бік Чехії.

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«Він поводився так, ніби йому все одно», – пише джерело видання.

За словами джерела, запропонована Фіцо дата була прийнятна лише для прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу. Словацький прем'єр проігнорував той факт, що у трьох вищих конституційних чиновників Чехії вже інший і важливіший порядок денний.

Як повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені».

До слова, парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок.

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