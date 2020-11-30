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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму з Росії і Білорусі має бути заборонений законом, – нардеп

    • Розсилка
    Імпорт струму з Росії і Білорусі має бути заборонений законом, – нардеп

    Минулої зими Україна закупила у Росії 1 млрд кВт.год електроенергії, що завдало мільярдних збитків енергетичним та вугільним підприємствам

    Верховна Рада повинна на законодавчому рівні заборонити імпорт електричної енергії з енергосистеми Росії та Білорусі.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

    «Звертаюся до всіх депутатів: маємо ухвалити закон, щоб заборонити імпорт електрики з країни-агресора назавжди і загрузити роботою українські компанії», – заявив нардеп.

    Ексочільник СБУ додав, що минулої зими Україна закупила у Росії 1 млрд кВт.год електроенергії, що завдало мільярдних збитків енергетичним та вугільним підприємствам.

    «Минулої зими звідки був імпорт електрики в Україну? З Російської Федерації. Скільки імпортували? Мільярд кіловатів. Які збитки для України? За цей рік, я говорю вам, буде 80 мільярдів гривень збитків на енергетичному ринку, це тільки державним енергетичним та вугільним компаніям. То звідки ж візьметься бюджет, якщо такі збитки?», – зазначив нардеп.

    Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн.

    Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку президента Володимира Зеленського.

    За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

    Теги: Верховна Рада СБУ імпорт Валентин Наливайченко
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