Імпортер тканин звинуватив співробітників Сумської митниці у хабарах



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Ряд компаній із Суми не можуть ввезти через місцеву митницю сировину для виробництва пледів, ковдр, а також тканину і комплектуючі для виробництва одягу і взуття

Керівництво Сумської митниці з середини березня блокує ввезення сировини для легкої промисловості, в тому числі і тканин, які будуть використовуватися для потреб армії, вимагаючи хабарів і сплати завищених мит від імпортерів. Про це в середу на прес-конференції в Києві заявив заступник директора однієї з постраждалих від дій митних органів компаній, ТОВ «Вултекст-С» Євген Овсієнко.

За його словами, ряд компаній з міста Суми, зокрема, ТОВ «Вултекст-С», ТОВ «ТЕКС Груп», ТОВ «Суми-Руно», ТОВ «Пандеон» не можуть ввезти через місцеву митницю сировину для виробництва пледів, ковдр, а також тканину і комплектуючі для виробництва одягу і взуття. Компанії купують товари у Італії, Китаї, Латвії, Туреччині і інших країнах.

Близько 20 автомобілів заблоковані митниками і знаходяться в вимушеному простої. Більше 30% тканин, які везуть імпортери, в подальшому будуть використані для потреб армії.

«Мене запросив на зустріч тимчасовий виконувач обов'язків голови Сумської митниці Олександр Щуцький і повідомив про «нові правила» роботи. Якщо раніше ми платили з 1 машини близько 600-700 тис. грн мита та податків, то за новими «правилами» нам «запропонували» платити 400 тис. грн до бюджету і 12 тис. доларів хабара. Крім того, що це незаконно, це ще й економічно невигідно. Адже в перерахунку на 1 кілограм ми отримаємо 1,3 долара платежів замість 1,1-1,2. Та ще й доведеться вигадувати якісь схеми, проводити товар за іншим кодом, що рано чи пізно з'ясується та приведе до відповідальності», - зазначив Овсієнко.

У разі, якщо компанія не погодиться, за словами підприємця, митник пообіцяв затримку вантажів і тотальні обшуки.

«Так і сталося. Наші вантажівки почали оглядати, вивантажуючи 100% їх вмісту. Одну машину можуть перевіряти від 1 до 5 днів, одночасно може відбуватися огляд не більше 2 машин. За 2 тижні оглянули всього 4 автомобілі, але порушень митного законодавства не виявлено. При цьому нам виносять рішення про завищену митну вартість. Наприклад, замість 1 євро виставляють 3 євро. Незважаючи на те, що товар вже завозився за цією ціною через цю митницю», - зазначив Овсієнко.

За його словами, митники посилаються на інші декларації інших постачальників тримісячної давності з більш високою ціною в базі. Однак це пряме порушення Митного кодексу, який передбачає, що за основу повинна братися найнижча ціна з найбільш «свіжих» декларацій.

Простій автомобілів і виробництва вже коштував сумським ткачам більше $50 тис. Крім того, через завищену вартість на рахунках компанії вже заблоковано 2 млн грн фінансової гарантії, в разі продовження такої практики митників сума може дійти до 20 млн грн.

Він також додав, що юристи компаній вже готують позови до митників про відшкодування збитків, в тому числі і штрафних санкцій за невиконання контрактів армії. Також, за його словами, готується заява до Державного бюро розслідувань про перевищення чиновниками митниці своїх повноважень.

Однак в першу чергу компанії планують оскаржити рішення про підвищення митної вартості в головний офіс Державної фіскальної служби в порядку ст. 55 Митного кодексу.

«Ситуація виходить і на міжнародний рівень. За обставинами справи ретельно стежить Посольство Туреччини в Україні, оскільки в автомобілях заблоковані, серед іншого, і турецькі товари, закуплені в турецьких виробників. Це шкодить міждержавній торгівлі», - резюмував Овсієнко.

Джерело: Українські новини