Нефьодов вирішив взяти участь у конкурсі на голову митниці



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Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов Фото: Главком

Максим Нефьодов став кандидатом на посаду голови митної служби України

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов вирішив взяти участь у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фото з будівлі Нацагентства з питань держслужби з пакетом документів, підписаним «Нефьодов Максим Євгенович. Кандидат на посаду голови митної служби України».

«Кажуть, гіршого завдання в країні нема, реформи туди ще не дістались, контрабас вічний, регіональні барони вкорінені, сканери не запрацюють, не жили добре - не варто й починати, митницю не змінити ніколи #викликприйнято #станумитником», - написав Нефьодов.