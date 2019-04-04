  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нефьодов вирішив взяти участь у конкурсі на голову митниці

    • Розсилка
    Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов - Нефьодов вирішив взяти участь у конкурсі на голову митниці
    Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов
    Фото: Главком

    Максим Нефьодов став кандидатом на посаду голови митної служби України

    Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов вирішив взяти участь у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

    Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши  фото з будівлі Нацагентства з питань держслужби з пакетом документів, підписаним «Нефьодов Максим Євгенович. Кандидат на посаду голови митної служби України».

    «Кажуть, гіршого завдання в країні нема, реформи туди ще не дістались, контрабас вічний, регіональні барони вкорінені, сканери не запрацюють, не жили добре - не варто й починати, митницю не змінити ніколи #викликприйнято #станумитником», - написав Нефьодов.
    Читайте також
    митниця Мінекономіки конкурс політика Максим Нефьодов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ