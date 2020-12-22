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    Економіка та фінанси

    Ініціатива НКРЕКП може поглибити фінансову кризу «Гарантованого покупця», – інвестори

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    Європейсько-Українське енергетичне агентство незадоволене ініціативою НКРЕКП - Ініціатива НКРЕКП може поглибити фінансову кризу «Гарантованого покупця», – інвестори
    Європейсько-Українське енергетичне агентство незадоволене ініціативою НКРЕКП

    Уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець»

    Ініціатива Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг щодо внесення змін в постанову №641 призведе до поглиблення багатомільярдного дефіциту коштів ДП «Гарантований покупець».

    Про це повідомляє Європейсько-Українське енергетичне агентство (ЄУЄА), зазначаючи, що воно звернулося до НКРЕКП з пропозиціями щодо відміни розгляду такого питання 23 грудня.

    Зокрема, ЄУЄА зазначає про необхідність виключення доповнення постанови №641, яка створить у ДП «Гарантований покупець» дефіциту коштів у розмірі 20% від вартості товарної продукції виробників зеленої енергії.

    Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

    Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

    Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

    Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату «зеленої» електроенергії, як того вимагає законодавство.

    За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

    Теги: Кабмін НКРЕКП Держбюджет уряд Укренерго
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