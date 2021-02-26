«Інтерпайп» Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, – експерт

Голова Української асоціації відновлюваної енергетики вважає, що надання підприємствам струму за різним тарифом є дискримінаційним

Компанія «Інтерпайп» олігарха Віктора Пінчука не має права просити пільги на струм, оскільки вона не підпадає під умови роботи підприємств «зеленої» металургії, бо не займається скороченням викидів свого заводу.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

За його словами, згідно з європейською практикою застосування терміну «зелена» металургія, до неї відносять лише ті підприємства, які переходять від споживання викопних видів палива, зменшують свої викиди в атмосферу, тим самим роблячись «зеленими». І, відповідно до законодавства отримують певні пільги. Проте до підприємств, які вже працюють за такими технологіями, як сталеплавильний завод «Інтерпайп», така пільга не надається.

«Якщо завод одразу збудований з такими викидами, які не перевищують певний рівень, то не можна ж сказати, що його зеленим збудували, і тому він має цю пільгу отримати», – сказав Козакевич.

Окрім того, він вважає, що надання підприємствам струму за різним тарифом є дискримінаційним.

«В профільному законі про ринок електричної енергії сказано, що тарифи не мають бути дискримінаційними, не має бути кроссубсидування. Тобто, один і той самий тариф різні підприємства не можуть сплачувати в різному об’ємі», – наголосив Козакевич.

На його думку, в разі якщо підприємства потребують державної допомоги, щоб пережити кризу, вона має надаватись за іншим принципом.

«Таку допомогу треба трошки в інший спосіб надавати. Держава має оцінити, наскільки вона може надати таку допомогу, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку. А потім вже надавати безпосередньо. А так просто сказати, що одні мають сплачувати тариф, а одні не мають сплачувати, - я вважаю, що це вкрай невдала ідея», – зазначив Козакевич.

Нагадаємо, раніше про схему для «зеленої» металургії повідомляв народний депутат Олексій Кучеренко, зазначаючи, що за пільги на струм для заводу «Інтерпайп Сталь» Віктора Пінчука українці заплатять зі своїх кишень понад 200 млн грн.