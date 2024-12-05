Інвестори цікавляться відновленням України, але потрібні гарантії безпеки – СЕО Метінвесту

Повоєнне відновлення України може стати економічним дивом, якщо вона отримає гарантії безпеки – СЕО Метінвесту

Гарантії безпеки стануть визначальним чинником у відновленні зруйнованої економіки України – адже нами вже зараз цікавиться багато потужних інвесторів. Про це розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков в інтерв’ю провідному британському виданню The Guardian.

Він висловив переконання, що економіка компанії може відродитися подібно до німецького економічного дива після руйнувань Другої світової війни, але за умови впровадження правильних політик. Але існує значна невизначеність щодо планів новообраного американського президента Дональда Трампа: деякі люди та бізнеси в Україні з тривогою очікують на інавгурацію Трампа, оскільки росія зміцнює свої позиції на фронті, каже Риженков.

«Президент Трамп – досить рішуча людина. Його обіцянка припинити всі війни, зокрема й війну в Україні, є дуже позитивною подією. Проблема в тому, що ми досі не знаємо, яким буде цей план. Для мене важливішими є гарантії безпеки, які ми отримаємо після закінчення війни або припинення вогню», – каже СЕО Метінвесту.

За його словами, інвестори виявляють інтерес до українських активів, які мають потенціал для відновлення економіки та залучення внутрішніх інвестицій, зокрема до родовищ літію та урану, а також до промислового виробництва.

Водночас Риженков нагадав, що Метінвест уже зазнав значних втрат під час війни: металургійні комбінати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча в Маріуполі зруйновані, також компанія втратила коксохімічний завод в Авдіївці. Зараз компанія налічує 43 000 активних працівників в Україні, ще до 9 000 мобілізованих до лав ЗСУ.

За словами СЕО, головним викликом для компанії лишається логістика та ризики подальших втрат через бойові дії, адже лінія фронту посунулася приблизно на 10 км до вугільної шахти в Покровську, що на сході України. Тим часом Покровська вугільна група, яка видобуває коксівне вугілля для металургійних комбінатів компанії, а також для «АрселорМіттал» у Кривому Розі, забезпечує третину грошових надходжень Метінвесту.

Риженков підкреслив: зараз металургійна галузь «ймовірно, перебуває в найнижчій точці циклу», після чого попит та ціни мають поступово відновитися.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест Ріната Ахметова спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.