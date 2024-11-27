Естонія спрямує рекордну суму на оборону

Прем'єр-міністр Естонії провів телефонну розмову з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, і запевнив у тому, що країна підтримуватиме Україну

Естонський прем'єр Крістен Міхал у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявив, що Естонія цього року спрямує на оборону 3,4% ВВП. До того ж він назвав оборонні інвестиції НАТО недостатніми. Про це пише Delfi.

«З огляду на зростання російської загрози цільового показника видатків НАТО на оборону в 2% вже недостатньо. На останньому саміті НАТО наступного року в Гаазі має бути узгоджена нова спільна мета видатків на оборону», – сказав Міхал, зазначивши, що цього року Естонія направить на оборону 3,4% ВВП.

Він підтвердив підтримку Естонії зміцненню оборонного потенціалу НАТО та збільшенню оборонних інвестицій у Європі.

«Естонія залишається союзником, прихильним до трансатлантичних відносин, у чому США можуть бути впевнені», – підкреслив естонський прем'єр.

Міхал додав, що, на його думку, «шлях до міцного миру – залишатися єдиними та продовжувати підтримувати Україну до перемоги».

Раніше уряд Естонії повідомляв, що витрати на військову оборону становитимуть 3,3% валового внутрішнього продукту. Крім того, держава направить у найближчі чотири роки додатково 219 млн. євро на внутрішню національну безпеку.

Раніше стало відомо, що міністр Естонії з питань клімату Йоко Алендер заявила, що Естонія направить на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України €1 млн.