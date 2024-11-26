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Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян – Метінвест

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян – Метінвест
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян
фото з відкритих джерел

Євроінтеграція України забезпечить стратегічну автономію європейської металургії від Росії – Метінвест

Євроінтеграція України сприятиме забезпеченню стратегічної автономії європейської металургійної промисловості від Росії, а також дасть змогу отримати безпеку у цій галузі. Тому Україна і ЄС взаємно зацікавлені у співпраці, і бачать безліч можливостей для синергії. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз на Європейському бізнес-саміті, що пройшов у Брюсселі.

«Чому європейці прагнуть мати нас? Тому що це дає їм безпеку від росіян у металургійній галузі. Отже, ми взаємно зацікавлені у співпраці й бачимо безліч можливостей для синергії. І програма підтримки України від ЄС є чудовим інструментом для відновлення нашої промисловості. Ми хочемо стати частиною цієї програми та готові взяти в ній участь з екологічними та технологічними проєктами», – каже Водовіз.

За словами керівника офісу СЕО Метінвесту, до війни Метінвест зі штатом близько 120 000 людей становив приблизно 5% ВВП України. Але від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила майже 50% підприємств, зокрема в Маріуполі та Авдіївці. Зараз Метінвест налічує близько 60 000 співробітників. Майже 9 тис. працівників компанії служить у ЗСУ, а близько 1 000 співробітників, на жаль, загинули.

Підприємства Метінвесту працюють під загрозою обстрілів, адже частина потужностей розташована лише за 10 км від лінії фронту. На переконання Водовіза, зараз, коли Україна бореться з російською агресією, вихід українських підприємств на ринок ЄС є особливо важливим.

«Україна має найбільшу ресурсну базу на європейському континенті, і ми можемо запропонувати Європі доступ до цих ресурсів. Натомість ми хочемо мати доступ до європейських технологій та фінансової системи для реалізації проєктів як в Україні, так і в ЄС. Але нам не потрібні дармові гроші – ми готові конкурувати. Готові бути частиною економічного суспільства Європи й хочемо, щоб цей процес вступу завершився якнайшвидше», – наголосив керівник офісу СЕО Метінвесту.

За словами Олександра Водовіза, основною перепоною для України на шляху до євроінтеграції, звісно, є війна. «Ми не можемо просто закрити очі на війну. Але наш уряд має домашнє завдання – пройти через усі процедури вступу до Євросоюзу: моніторинг, застосування законів тощо», – сказав він. Також він зауважив, що Метінвест готовий інвестувати у Європі та розширювати свою присутність на ринку, включно з виробництвом сталі.

«Ми ведемо переговори з кількома європейськими компаніями про прихід в Україну. Зараз ми перебуваємо в процесі злиття та поглинання деяких європейських металургійних активів, адже маємо величезну ресурсну базу й хочемо використовувати її належним чином», – каже він.

Європейський бізнес-саміт – найбільша та найпрестижніша подія, яку щороку організовує European Business Summits, де обговорюються найскладніші європейські питання за допомогою панельних дискусій, ексклюзивних інтерв’ю та інтерактивних дебатів із високопоставленими спікерами. Цьогоріч саміт зібрав близько 120 промовців, серед яких представники урядів, депутати Європарламенту, журналісти, керівники бізнесів із різних сфер економіки та інших інституцій.

Нагадаємо, 20 листопада Група Метінвест і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Проєкт буде профінансовано з залученням з залученням коштів кредитних європейських фінансових інституцій.

Як відомо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% – до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

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Теги: саміт війна гроші бізнес будівництво ринок Україна переговори

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