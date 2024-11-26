Мінфін розмістив облігацій на понад 19 млрд

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,05 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року

Міністерство фінансів України 26 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,15 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

«Мінфін розмістив облігації на понад 19,15 млрд гривень в еквіваленті», – повідомили в міністерстві.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

5,05 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року;

5,10 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року;

3,9 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,3 року;

5,03 млрд грн під 16,01% з погашенням через 3,5 року.

Нагадаємо, 11 листопада, керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Зазначимо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. Раніше Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько $1,1 млрд, які підуть на підтримку державного бюджету.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, попри складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.