«Івано-Франківськгаз» перевірив майже 50 тис. лічильників: заміни потребують 7 тис. приладів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На повірку та ремонт лічильників у тарифі на розподіл передбачено 1,5 млн грн

Минулого року ПАТ «Івано-Франківськгаз» перевірило майже 50 тис. лічильників. З них 7 тис. не пройшли повірку та потребують заміни. Натомість держрегулятор НКРЕКП передбачив кошти на придбання лише 4,4 тис. приладів обліку для заміни.

В тарифі на розподіл передбачено гроші на повірку та ремонт лічильників – 1,5 млн грн. Однак лише за повірку минулого року було сплачено близько 1 млн грн, ще стільки ж – за ремонт заводу-виробнику.

Повірка самого приладу обліку здійснюється у сервісних центрах ПАТ «Івано-Франківськгаз» спільно з представниками Держспоживстандарту. За виконання цієї роботи газорозподільна компанія представникам державного підприємства «Івано-Франківськстандартметрологія» сплачує кошти.

«Щороку кількість лічильників, які підлягають повірці та ремонту, зростає, натомість збільшення витрат на це держрегулятор вже третій рік не переглядає. Це призводить до того, що газорозподільна компанія не в змозі забезпечити ремонт всіх приладів обліку споживачів», – розповідає технічний директор ПАТ «Івано-Франківськгаз» Ігор Височанський.

В 2018 році було визнано непридатними 7 тис. приладів обліку. В той же час, НКРЕКП передбачила фінансування на заміну тільки 4,4 тис. лічильників. Тож частині споживачів залишається або чекати, або встановлювати за свій кошт лічильник.

Ще однією проблемою, яку називають газовики, є обмінний фонд . Понад 11% споживачам, у яких знято лічильники на повірку, встановлено технічні вставки, а не прилад обліку. Відповідно, нарахування відбувається по середньому споживанню аналогічного періоду минулого року, а не за фактичними показаннями.

Майже 90% коштів з кожного кубометру газу отримує НАК «Нафтогаз України». І тільки близько 10% «Івано-Франківськгаз» - це 85 копійок з одного кубометра газу. Ці кошти спрямовуються на утримання газових мереж, встановлення лічильників, роботу аварійної газової служби, контакт-центру та центрів обслуговування клієнтів, а також виплату заробітної плати працівникам.