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    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз» у 2021 році сплатив майже 154 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

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    У 2022 році АТ &laquo;Рівнегаз&raquo; продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5% - «Рівнегаз» у 2021 році сплатив майже 154 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів
    У 2022 році АТ «Рівнегаз» продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%

    У 2021 році АТ «Рівнегаз» транспортувало близько 394,9 млн. м куб. природного газу

    За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «РІВНЕГАЗ» сплатила 153,8 млн грн податків. З них, 49,5 млн грн до державного і 48,7 млн. грн. до місцевого (ПДФО+податок на землю) – що є істотним внеском у розвиток місцевих громад і відновлення економіки регіону. Також сплачено Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 54,6 млн.грн.

    «Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ «Рівнегаз» Павло Козюк. – Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми будемо реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках стратегії сталого розвитку».

    Так, у компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проектів та програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії. Зокрема, в Освітньому просторі на базі «Рівнегазу» заплановані тренінги для працівників підприємства з використанням VR-технології.

    У 2022 році АТ «Рівнегаз» продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%.

    Для поліпшення клієнтського сервісу для майже 266 тисяч споживачів газу АТ «Рівнегаз» впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, була впроваджена функція розпізнавання фотопоказів приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua

    Акціонерне товариство «Рівнегаз» єдина на території Рівненської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Рівнегаз» обслуговує 10,2 тис км. газопроводів. У 2021 році підприємство транспортувало близько 394,9 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 266 тисяч сімей Рівненщини та майже 2,3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Рівнегаз» – один з найбільших роботодавців Рівненської області. Штат компанії становить близько 1300 осіб.
    РГКтехнологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.
    Теги: газ РГК
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    «Рівнегаз» у 2021 році сплатив майже 154 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів