«Рівнегаз» у 2021 році сплатив майже 154 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

У 2022 році АТ «Рівнегаз» продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%

У 2021 році АТ «Рівнегаз» транспортувало близько 394,9 млн. м куб. природного газу

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «РІВНЕГАЗ» сплатила 153,8 млн грн податків. З них, 49,5 млн грн до державного і 48,7 млн. грн. до місцевого (ПДФО+податок на землю) – що є істотним внеском у розвиток місцевих громад і відновлення економіки регіону. Також сплачено Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 54,6 млн.грн.

«Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ «Рівнегаз» Павло Козюк. – Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми будемо реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках стратегії сталого розвитку».

Так, у компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проектів та програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії. Зокрема, в Освітньому просторі на базі «Рівнегазу» заплановані тренінги для працівників підприємства з використанням VR-технології.

У 2022 році АТ «Рівнегаз» продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%.

Для поліпшення клієнтського сервісу для майже 266 тисяч споживачів газу АТ «Рівнегаз» впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, була впроваджена функція розпізнавання фотопоказів приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua

Акціонерне товариство «Рівнегаз» єдина на території Рівненської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Рівнегаз» обслуговує 10,2 тис км. газопроводів. У 2021 році підприємство транспортувало близько 394,9 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 266 тисяч сімей Рівненщини та майже 2,3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Рівнегаз» – один з найбільших роботодавців Рівненської області. Штат компанії становить близько 1300 осіб.