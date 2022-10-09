Як отримати знижку на газ: влада дала поради
Кожен клієнт «Нафтогаз України» має можливість отримати знижку 1%
У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, в якому випадку споживачі можуть отримати знижку при сплаті за газ. Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.
«Нагадуємо, що кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%. Ось два простих кроки для її нарахування», – йдеться у повідомленні.
Потрібно зробити повну оплату рахунка до 15 числа поточного місяця.
Сплатити необхідно в особистому кабінеті my.gas.ua або у чат-боті GASUA.
В компанії звернули увагу на те, що знижка не сумується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками.
«За умови виконання усіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж», – додали в «Нафтогазі».
Нагадаємо, уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. «Нафтогаз» продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною.
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