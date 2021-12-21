Кому знайти роботу найлегше: оприлюднено рейтинг популярних вакансій

Кого найбільше потребує наразі сфера продажів, так це фармацевтів

За кількістю вакансій «Продажі» другий рік поспіль утримують першість на ринку праці, витіснивши IT-сферу на другу позицію. Цьогоріч фахівці цієї сфери отримали на 137% більше пропозицій про найм, ніж це було у 2020-му. Про це йдеться в аналітиці порталу grc.ua.

Загалом більше чверті (26%) від загальної кількості усіх вакансій на порталі стосується сфери торгівлі. При чому йдеться не лише про роботу в сфері роздрібної торгівлі, а й про вакансії для менеджерів з продажу продуктів та послуг кінцевому споживачеві. Попит на продавців у роздрібну торгівлю й касирів не менший, але через низькі зарплати охочих отримати таку роботу не надто багато.

Кого найбільше потребує наразі сфера продажів, так це фармацевтів. На них в Україні справжній дефіцит. Скажімо, в листопаді кількість вакансій для них перевищувала попит на 176%. А влітку цей показник і взагалі сягнув 216%.

дані: grc.ua

Попит на IT-спеціалістів також не спадає. Цьогоріч, порівняно з попереднім роком, кількість нових вакансій для цих фахівців зросла на 91%. Стабільний приріст вакансій цьогоріч демонстрували також банківська сфера (157%), маркетинг, PR і реклама (68%), а також транспорт і логістика (174%).

Загалом, як стверджують на порталі grc.ua, майже у всіх професійних сферах кількість вакансій за підсумками 2021 року має позитивну динаміку. Так, для юристів пропозицій роботи побільшало на 9%. На 10% – для вищого менеджменту й на 16% для фахівців у страхуванні. А ось кому довелось триматись за своє місце, так це працівникам спортивних і фітнес клубів, а також салонів краси. Для них, порівняно з минулим роком, пропозицій роботи поменшало на 41%. Низький попит на кадри показали також некомерційні організації та державна служба (-9%).