Яким є загальний борг України: НБУ оприлюднив цифри

Сума державного та грантового боргу нашої держави в доларовому еквіваленті складає 103 млрд

Член Ради НБУ Василь Фурман заявив про те, що загальний борг української держави за неповний рік зріс усього на 5% попри економічну кризу та війну в країні. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів член Ради НБУ Василь Фурман.

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«Станом на сьогодні сума державного та грантового боргу нашої держави в доларовому еквіваленті складає 103 млрд. Якщо подивитися на борг нашої держави на 1.01 – він складає десь близько $98 млрд.

Тобто за цей неповний рік він зріс усього на 5%. Важлива динаміка. Якщо ви подивитесь на борг, який наша держава мала за 2017 рік, він складав близько $76 млрд. І якщо порівняти сьогоднішні 103 млрд, і ті 76,3 млрд – це зростання на 35%, але це, знову ж таки, динаміка за 5 років», – пояснив Фурман.

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Раніше повідомлялось, що Національний банк України з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та з відображенням на них року випуску.