Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік

Реальний дохід пенсіонерів скоротиться через високу інфляцію, відтак життя пенсіонерів буде ще більш непростим

У 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено. Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський проаналізував, як це вплине на добробут українців.

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Разом із тим уряд обіцяє провести індексацію пенсій у березні 2023 року. Попередньо йдеться про підвищення лише на 5% (у 2022 році пенсії проіндексували на 14%). Це при тому, що зростання споживчих цін наступного року очікується на рівні 28% після інфляції у 30% цьогоріч. Це означає, що за два роки гривня втратить приблизно дві третини свої вартості при закладеному в держбюджет курсі 42,2 грн за долар у середньому за рік (НБУ прогнозує, що на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн).

«Не треба бути фінансовим фахівцем, аби збагнути, що набір продуктів, який можна було купити на дві тисячі гривень на початку 2022, наприкінці 2023 року буде суттєво відрізнятися, і життя пенсіонерів стане значно гіршим, і сукупний попит від цієї не такої вже й нечисленної верстви населення – майже 11 млн людей – відчутно просяде. Зрештою, це матиме вплив і на зростання рівня бідності в країні, і на подальше падіння її економіки. Заощадити не вийде, споживчий попит – основний рушій виробництва товарів, якщо він скорочуватиметься, а він скорочуватиметься, то й бізнес працюватиме в пів сили, і податки платитимуться вполовину», – прогнозує Павловський.

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Нагадаємо, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.