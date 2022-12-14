Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік
Підвищень протягом року не буде, а індексація на 5% не зробить погоди в гаманцях 
фото: glavcom.ua

Реальний дохід пенсіонерів скоротиться через високу інфляцію, відтак життя пенсіонерів буде ще більш непростим 

У 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року, тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року. Традиційного кількаразового протягом року підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії та надбавок до пенсій наступного року не передбачено. Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський проаналізував, як це вплине на добробут українців.  

Разом із тим уряд обіцяє провести індексацію пенсій у березні 2023 року. Попередньо йдеться про підвищення лише на 5% (у 2022 році пенсії проіндексували на 14%). Це при тому, що зростання споживчих цін наступного року очікується на рівні 28% після інфляції у 30% цьогоріч. Це означає, що за два роки гривня втратить приблизно дві третини свої вартості при закладеному в держбюджет курсі 42,2 грн за долар у середньому за рік (НБУ прогнозує, що на кінець 2023 року курс зросте до 45,8 грн).  

«Не треба бути фінансовим фахівцем, аби збагнути, що набір продуктів, який можна було купити на дві тисячі гривень на початку 2022, наприкінці 2023 року буде суттєво відрізнятися, і життя пенсіонерів стане значно гіршим, і сукупний попит від цієї не такої вже й нечисленної верстви населення – майже 11 млн людей – відчутно просяде. Зрештою, це матиме вплив і на зростання рівня бідності в країні, і на подальше падіння її економіки. Заощадити не вийде, споживчий попит – основний рушій виробництва товарів, якщо він скорочуватиметься, а він скорочуватиметься, то й бізнес працюватиме в пів сили, і податки платитимуться вполовину», – прогнозує Павловський. 

Нагадаємо, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

Читайте також: Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати
Теги: бізнес гривня Держбюджет населення пенсія податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудні в Україні відбудеться останній із запланованих у 2022 році перерахунок пенсій та соціальних виплат
Перерахунок пенсії з 1 грудня: кому виплати підвищать найбільше
27 листопада, 07:23
Підвищення зачепить невелику кількість пенсіонерів
Українцям за кілька тижнів перерахують пенсії: хто отримає підвищення
19 листопада, 11:49
Що чекає на українців від 1 листопада 2022 року
Пенсії та тарифи: які зміни чекають на українців у листопаді
1 листопада, 05:35

Особисті фінанси

Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік
Пенсії в 2023: експерт повідомив погані новини про виплати на прийдешній рік
Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 
Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 
Чи подорожчав новорічний стіл українців: оцінка експертів
Чи подорожчав новорічний стіл українців: оцінка експертів
Побудова «цифрового концтабору»: українців лякають у мережі через створення електронної гривні
Побудова «цифрового концтабору»: українців лякають у мережі через створення електронної гривні
На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд
На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд
Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року
Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
20K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
19K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
12K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
12K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
11K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Сьогодні, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Сьогодні, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту