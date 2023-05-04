Міжнародні резерви України зросли до рекордних $35,9 млрд

Більший обсяг резервів було зафіксовано аж в серпні 2011 року

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35 943,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року). Про це йдеться на сайті НБУ.

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У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж квітня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

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На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 851,6 млн. Зокрема, $2 706,5 – у межах нової програми розширеного фінансування МВФ, $1 652,5 млн – макрофінансова допомога від ЄС, $1 250,0 млн – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку), $242,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $446,0 млн, з яких $282,7 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $113,1 млн – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $107,4 млн.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України. Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.