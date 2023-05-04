Підвищення цін на електрику та віялові відключення: чого українцям очікувати в червні

Підвищити ціни на електроенергію доведеться, щоб закрити фінансову діру в бюджеті країни

1 червня в Україні планують підвищити ціни на електроенергію для населення. Стрибок буде чималим: від нинішніх 1,68 грн до 2,88 грн за кВт на годину. Про це пише «Дзеркало тижня».

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З підвищенням цін на електроенергію зволікали: воно мало би відбутися ще в квітні, потім у травні, тепер у червні. Причина в тому, що в системі просто немає грошей.

«Розмір дірки через дотування цін уже на рівні 140 млрд грн (майже $4 млрд), а покривати їх нема чим. Основним донором завжди був (та й залишається) «Енергоатом», який відпускав електроенергію за пільговими цінами. Але його можливості у війну різко зменшилися. 2021 року з 86 млрд кВт·год виробництва НАЕК майже половину (46%) давала захоплена зараз орками Запорізька АЕС. Рештою станцій нинішнього тарифу не потягнути. Повна собівартість (з урахуванням усіх витрат) у атомників уже підбирається до нинішньої ціни електроенергії для населення», – йдеться у повідомленні.

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Ситуацію трохи пом'якшують гідроелектростанції «Укргідроенерго», але там у рази менші обсяги виробництва. І навіть новий рівень цін проблему вирішить лише частково, у кращому разі запобігши розростанню фінансової діри. Населення зараз споживає на рік близько 32–33 млрд кВт на годину (до повномасштабного вторгнення – 38,6 млрд). Тобто за рік за старою ціною це близько півсотні мільярдів гривень, за новою – 92 млрд.

Частина населення отримує пільги – на покриття вартості електрики захищеним категоріям українців нині закладено 3,8 млрд грн. Після підвищення цін «допомога» збільшиться до 8 млрд грн. Загалом сумарно економія протягом перших дванадцяти місяців становитиме в кращому разі 34 млрд грн. Раніше частину тарифів покривали за рахунок промисловості, але її споживання впало з півсотні мільярдів кіловат-годин до трьох десятків.

«Була ідея зробити розбивку ціни за обсягами споживання. Але від неї відмовилися. Хоча близько 1% населення споживає майже 7% електроенергії. Але половина з них (70 тисяч абонентів) – це люди на електроопаленні. Власники маєтків, як зазвичай, просто встановлять кілька лічильників», – пише видання.

Тому підвищити ціни на електроенергію рано чи пізно доведеться. При чому із гарантованою негативною реакцією українців. Тому влада зволікала, як тільки могла. У результаті пропустили найкращий час для зміни тарифів – одразу після зими, коли загальна платіжка по комуналці серйозно знижується. Підвищені тарифи мають непогані шанси збігтися з початком віялових відключень електрики.

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Нагадаємо, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи. Однак вимкнення світла складатимуть не більше трьох діб.

Перш за все, влітку збільшуватиметься навантаження, споживання електроенергії, а «Укренерго» треба ремонтувати дуже багато об'єктів. Але для того, щоб їх ремонтувати, потрібно їх вимикати. Тому це буде пов'язано виключно з ремонтом, реконструкцією, підготовкою до опалювального сезону. І це, якщо не буде ще нових руйнувань від ракетних ударів