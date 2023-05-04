Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення цін на електрику та віялові відключення: чого українцям очікувати в червні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підвищення цін на електрику та віялові відключення: чого українцям очікувати в червні
Підвищення цін на електроенергію може «вдало» збігтися із віяловими відключеннями світла
фото з відкритих джерел

Підвищити ціни на електроенергію доведеться, щоб закрити фінансову діру в бюджеті країни

1 червня в Україні планують підвищити ціни на електроенергію для населення. Стрибок буде чималим: від нинішніх 1,68 грн до 2,88 грн за кВт на годину. Про це пише «Дзеркало тижня». 

З підвищенням цін на електроенергію зволікали: воно мало би відбутися ще в квітні, потім у травні, тепер у червні. Причина в тому, що в системі просто немає грошей.

«Розмір дірки через дотування цін уже на рівні 140 млрд грн (майже $4 млрд), а покривати їх нема чим. Основним донором завжди був (та й залишається) «Енергоатом», який відпускав електроенергію за пільговими цінами. Але його можливості у війну різко зменшилися. 2021 року з 86 млрд кВт·год виробництва НАЕК майже половину (46%) давала захоплена зараз орками Запорізька АЕС. Рештою станцій нинішнього тарифу не потягнути. Повна собівартість (з урахуванням усіх витрат) у атомників уже підбирається до нинішньої ціни електроенергії для населення», – йдеться у повідомленні.

Ситуацію трохи пом'якшують гідроелектростанції «Укргідроенерго», але там у рази менші обсяги виробництва. І навіть новий рівень цін проблему вирішить лише частково, у кращому разі запобігши розростанню фінансової діри. Населення зараз споживає на рік близько 32–33 млрд кВт на годину (до повномасштабного вторгнення – 38,6 млрд). Тобто за рік за старою ціною це близько півсотні мільярдів гривень, за новою – 92 млрд.

Частина населення отримує пільги – на покриття вартості електрики захищеним категоріям українців нині закладено 3,8 млрд грн. Після підвищення цін «допомога» збільшиться до 8 млрд грн. Загалом сумарно економія протягом перших дванадцяти місяців становитиме в кращому разі 34 млрд грн. Раніше частину тарифів покривали за рахунок промисловості, але її споживання впало з півсотні мільярдів кіловат-годин до трьох десятків.

«Була ідея зробити розбивку ціни за обсягами споживання. Але від неї відмовилися. Хоча близько 1% населення споживає майже 7% електроенергії. Але половина з них (70 тисяч абонентів) – це люди на електроопаленні. Власники маєтків, як зазвичай, просто встановлять кілька лічильників», – пише видання.

Тому підвищити ціни на електроенергію рано чи пізно доведеться. При чому із гарантованою негативною реакцією українців. Тому влада зволікала, як тільки могла. У результаті пропустили найкращий час для зміни тарифів – одразу після зими, коли загальна платіжка по комуналці серйозно знижується. Підвищені тарифи мають непогані шанси збігтися з початком віялових відключень електрики.

Нагадаємо, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи. Однак вимкнення світла складатимуть не більше трьох діб.

Перш за все, влітку збільшуватиметься навантаження, споживання електроенергії, а «Укренерго» треба ремонтувати дуже багато об'єктів. Але для того, щоб їх ремонтувати, потрібно їх вимикати. Тому це буде пов'язано виключно з ремонтом, реконструкцією, підготовкою до опалювального сезону. І це, якщо не буде ще нових руйнувань від ракетних ударів

Теги: тарифи електроенергія Енергоатом Укренерго населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз Україна експортує невеликі обсяги в Молдову в чотирьох годинах доби
«Укренерго» не підготувалось до старту експорту електроенергії – Національна асоціація адвокатів
18 квiтня, 18:05
Україні дуже вигідно експортувати електроенергію до Європи, бо гуртові ціни на ринку України коливаються в межах 80 €/МВт-год
Через дії Міненерго та НКРЕКП Україна втрачає валютну виручку з експорту електроенергії – нардеп
21 квiтня, 15:54
Пакет військової допомоги від США, НАТО ухвалило програму підтримки України. Головне за 4 квітня
Пакет військової допомоги від США, НАТО ухвалило програму підтримки України. Головне за 4 квітня
4 квiтня, 21:02
Окупанти продовжують репресії проти місцевого населення тимчасово окупованої частини Запорізької області
Окупанти викрадають людей у Запорізькій області – Центр нацспротиву
5 квiтня, 06:31
Поточний тариф для населення веде до дефолту більшості енергопостачальників – Асоціація
Поточний тариф для населення веде до дефолту більшості енергопостачальників – Асоціація
30 квiтня, 17:47
Компанія пообіцяла надати всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки
«Епіцентр» припиняє роботу гіпермаркету в Херсоні після обстрілу росіян
Вчора, 22:20
ЗСУ вразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника
Уражено склад боєприпасів та райони зосередження живої сили окупантів – Генштаб
22 квiтня, 18:54
У Маріуполі помічено активність російської авіації
Над Маріуполем активізувалася ворожа авіація (відео)
23 квiтня, 12:40
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб
30 квiтня, 18:49

Економіка

Підвищення цін на електрику та віялові відключення: чого українцям очікувати в червні
Підвищення цін на електрику та віялові відключення: чого українцям очікувати в червні
Санкційна війна. НАЗК анонсує націоналізацію «Альфа-банку» в Україні
Санкційна війна. НАЗК анонсує націоналізацію «Альфа-банку» в Україні
Санкційна війна. Представниця НАЗК пояснила, за що українці мають дякувати Казахстану
Санкційна війна. Представниця НАЗК пояснила, за що українці мають дякувати Казахстану
Яйця по 17 грн. Ексчиновник Міноборони потрапив до реєстру корупціонерів
Яйця по 17 грн. Ексчиновник Міноборони потрапив до реєстру корупціонерів
Влада має посилити переговори з ЄС щодо вуглецевого податку, щоб не допустити втрат української економіки – ЗМІ
Влада має посилити переговори з ЄС щодо вуглецевого податку, щоб не допустити втрат української економіки – ЗМІ
Як «економічний Рамштайн» може перерізати обхідні шляхи РФ – роз'яснення експерта
Як «економічний Рамштайн» може перерізати обхідні шляхи РФ – роз'яснення експерта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
31K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
18K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
17K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
5435
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5259
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту