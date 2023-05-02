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Як змінився держборг України за місяць: дані Мінфіну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінився держборг України за місяць: дані Мінфіну
США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на $9,9 млрд
фото ілюстративне

У березні 2023 року сума боргу України зросла на 143,23 млрд грн

Станом на 31 березня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив $119,91 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

У березні 2023 року сума боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 143,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $3,92 млрд.

Додамо, що США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на $9,9 млрд, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів. Мінфін вважає, що зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету буде достатньо до кінця 2023 року. Це передбачено програмою МВФ та рішеннями країн-партнерів.

Раніше повідомлялося, що Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд і сягнув 78,5% ВВП на кінець року.

За лютий 2023 року державний і гарантований державою борг України скоротився – станом на 28 лютого він склав 4,242 трлн грн ($116,01 млрд).

Крім того, радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну.

Теги: борг Україна Мінфін

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