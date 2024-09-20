Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ
За даними ЗМІ, рішення про звільнення заступників Буданова не є ініціативою самого міністра оборони
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців

Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Міноборони.

За словами одного з джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Примітно, що з самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося.

Співрозмовник журналістів вважає, що рішення про звільнення заступників Буданова не є ініціативою самого міністра. Крім того, у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку Буданова.

Інше джерело ЗМІ зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Головними причинами для звільнення стали «неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками».

У списку на звільнення також є пʼять заступників міністра, держсекретар Міноборони та начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни у Кабміні для його оптимізації.

До слова, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що улітку 2025 року Росія нарешті відчує суттєвий негативний вплив війни, зокрема дасться взнаки економічний спад та втома від бойових дій. Саме тому ворог, очікуючи наближення кризового періоду, зараз прискорився на фронті. Крім того, із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару.

Читайте також:

Теги: розвідка Міноборони кадрові зміни Офіс президента звільнення Кирило Буданов Рустем Умєров ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство закордонних справ України
Нові звільнення/призначення послів. Що відбувається з українською дипломатією
18 вересня, 18:25
У сухпайках військових буде більша різноманітність продуктів
Міноборони змінить сухпайки відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових
28 серпня, 14:47
Міноборони порахувало, що до військових не надійшла гуманітарна допомога на 170 млн грн
ЗСУ недоотримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн – Міноборони
26 серпня, 17:01
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
3 вересня, 12:50
Президент США розглядає можливість представити Ізраїлю та ХАМАСу остаточну пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі
Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
2 вересня, 15:40
Шмигаль побажав новим міністрам «наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України»
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня
5 вересня, 21:00
«Азовці» деблокували підрозділ ЗСУ з оточення у Нью-Йорку
«Азовці» деблокували підрозділ ЗСУ з оточення у Нью-Йорку
6 вересня, 10:19
Разом із «Шахедами» до Білорусі вперше залетів БПЛА типу Supercam
Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
7 вересня, 15:59
Зазначається, що перевірки харчування у військових частинах здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників
Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
17 вересня, 18:25

Політика

Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ
Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ
Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Парламентська більшість існує? Нардепка від «Слуги народу» навела докази
Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет
Як військова і волонтерська спільноти відреагувала на переведення Безуглої з оборонного в міжнародний комітет
В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)
В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)
Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги
Нардеп розкрив імена потенційних майбутніх заступників Сибіги
Зеленський змінив склад Cтавки
Зеленський змінив склад Cтавки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
34K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
8686
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54
Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua