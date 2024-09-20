Міністр оборони звільнив двох заступників Буданова – ЗМІ

За даними ЗМІ, рішення про звільнення заступників Буданова не є ініціативою самого міністра оборони

Міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців

Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Міноборони.

За словами одного з джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Примітно, що з самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося.

Співрозмовник журналістів вважає, що рішення про звільнення заступників Буданова не є ініціативою самого міністра. Крім того, у мережі з'явилася інформація, що Офіс президента нібито планує відставку Буданова.

Інше джерело ЗМІ зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Головними причинами для звільнення стали «неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками».

У списку на звільнення також є пʼять заступників міністра, держсекретар Міноборони та начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни у Кабміні для його оптимізації.

До слова, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що улітку 2025 року Росія нарешті відчує суттєвий негативний вплив війни, зокрема дасться взнаки економічний спад та втома від бойових дій. Саме тому ворог, очікуючи наближення кризового періоду, зараз прискорився на фронті. Крім того, із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару.