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Києву бракує комунальників: Кличко назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Києву бракує комунальників: Кличко назвав причину
Києві не вистачає комунальників
фото: з відкритих джерел

Віталій Кличко: «У нас не вистачає працівників чоловічих професій і дефіцит кадрів достатньо великий»

Через війну та мобілізацію столиці бракує працівників комунальних служб. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Наразі місту не вистачає 6500 комунальників, включаючи водіїв та будівельників. Все – через війну та мобілізацію.

«Нам не вистачає робочих рук в нашому місті. Це пов’язано з війною. Також не таємниця, що більше 120 тис. киян, переважна більшість чоловіки, одягнули військову форму, взяли у руки зброю, захищають нашу державу… У нас не вистачає працівників чоловічих професій і дефіцит кадрів достатньо великий», – зазначив Кличко.

За словами мера, у місті спостерігається дефіцит водіїв, машиністів метро, будівельників, а також працівників житлово-комунального господарства. «Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста обмеженим числом працівників, але зараз також робимо все, щоб навчати жінок чоловічим професіям», – додав міський голова.

Нагадаємо, глава оборонного відомства Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації.

За словами міністра, у п'ять разів вдалося розширити можливості для тренування військових. Як зазначив Умєров, наступною ціллю є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Нагадаємо, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців. Як зазначив уповноважений Міністерства оборони Олексій Бежевець, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони. У тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БпЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.

Теги: Віталій Кличко Київ мобілізація місто

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