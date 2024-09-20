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В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В яких органах влади найбільше зростуть зарплати (список)
фото з відкритих джерел

Найбільше зросте фонд оплати праці у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та в Бюро економічної безпеки

Проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата. Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.

Депутатка оприлюднила детальний список органів влади та на який відсоток їм передбачено збільшити фонд оплати праці:

  • Верховна Рада (апарат) – на 26,2%;
  • Офіс Президента – на 11,2%;
  • Кабінет міністрів України – на 19,7%;
  • НАБУ – на 28,2%;
  • Прокуратура – на 25,8%;
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%;
  • БЕБ – на 75%;
  • Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%;
  • Рахункова палата – на 38,2%;
  • НАЗК – на 7,4%;
  • Суди – на 9,3%;
  • Податкова – на 39,3%;
  • Митна служба – на 15,4%;
  • Держфінмоніторинг – на 7,7%;
  • РНБО – на 6,3%;
  • Міністерство фінансів – на 4,3%.

«Впевнена, що вони не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%», – зауважила Ніна Южаніна.

Водночас не спостерігається збільшення фонду оплати праці у освітній, науковій, медичній сферах.

Як відомо, Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків: податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025. Також уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. 

До слова, місяць тому міністр освіти і науки Оксен Лісовий зауважував, що українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому він назвав складну ситуацію в державному бюджеті. 

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Теги: прокуратура Верховна Рада зарплата Держбюджет Ніна Южаніна Офіс президента Рахункова палата

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