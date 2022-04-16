Істерики російських пропагандистів підтверджують те, що Путін програє війну

Зіркам Першого каналу настав час згадати долю сім'ї Геббельса

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От военной спецоперации к тотальной войне за 50 дней

«Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.

Наша национальная идеология – война. И единственная задача наша, нашей власти, это объяснить и довести всему российскому народу этот героический образ нашего будущего. Нашего будущего – где мы не выбираем творожок в магазине «Вкусвил», когда наши солдаты погибают в стоптанных берцах, а все надеваем эти самые берцы».

Это Захар Прилепин выступает на Первом канале после уничтожения крейсера «Москва».

Узнали?

«Тотальная война – это требование данной минуты. Мы должны положить конец тому буржуазному отношению, которое мы столь часто наблюдали в этой войне: помойте мне спинку, но так, чтобы меня не намочить!..

Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальней и радикальней, чем мы ее себе можем сегодня представить?».

Это из речи доктора Геббельса после Сталинградской битвы.

Прилепин сдал начальство с потрохами. То, что их идеология – война, так же как это было и у немецких нацистов, я пишу много лет. Теперь это подтверждают и на российском государственном телевидении.

А самое главное, подобные истерики подтверждают то, что Путин проигрывает войну. Сейчас на исторических часах путинского фашизма 1943 год. Именно тогда после тяжелых поражений Геббельс призвал немцев к тотальной войне. Теперь это же делают Захар Прилепин, Петр Толстой и другие пропагандисты. Когда режим проигрывает войну, ему приходится максимально подчинить все сферы жизни общества и все слои населения её интересам. То есть сделать войну тотальной.

За идею тотальной войны, как утопающие за соломинку, схватились в 1943 году немецкие нацисты. Им это не помогло. Не поможет это и их российским последователям. Звездам Первого канала пора вспомнить судьбу семьи Геббельса.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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