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    Думки вголос

    Істерики російських пропагандистів підтверджують те, що Путін програє війну

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Зараз на історичному годиннику путінського фашизму 1943 рік - Істерики російських пропагандистів підтверджують те, що Путін програє війну
    Зараз на історичному годиннику путінського фашизму 1943 рік

    Зіркам Першого каналу настав час згадати долю сім'ї Геббельса

    Мовою оригіналу

    От военной спецоперации к тотальной войне за 50 дней

    «Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов.

    Наша национальная идеология – война. И единственная задача наша, нашей власти, это объяснить и довести всему российскому народу этот героический образ нашего будущего. Нашего будущего – где мы не выбираем творожок в магазине «Вкусвил», когда наши солдаты погибают в стоптанных берцах, а все надеваем эти самые берцы».

    Это Захар Прилепин выступает на Первом канале после уничтожения крейсера «Москва».

    Узнали?

    «Тотальная война – это требование данной минуты. Мы должны положить конец тому буржуазному отношению, которое мы столь часто наблюдали в этой войне: помойте мне спинку, но так, чтобы меня не намочить!..

    Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальней и радикальней, чем мы ее себе можем сегодня представить?».

    Это из речи доктора Геббельса после Сталинградской битвы.

    Прилепин сдал начальство с потрохами. То, что их идеология – война, так же как это было и у немецких нацистов, я пишу много лет. Теперь это подтверждают и на российском государственном телевидении.

    А самое главное, подобные истерики подтверждают то, что Путин проигрывает войну. Сейчас на исторических часах путинского фашизма 1943 год. Именно тогда после тяжелых поражений Геббельс призвал немцев к тотальной войне. Теперь это же делают Захар Прилепин, Петр Толстой и другие пропагандисты. Когда режим проигрывает войну, ему приходится максимально подчинить все сферы жизни общества и все слои населения её интересам. То есть сделать войну тотальной.

    За идею тотальной войны, как утопающие за соломинку, схватились в 1943 году немецкие нацисты. Им это не помогло. Не поможет это и их российским последователям. Звездам Первого канала пора вспомнить судьбу семьи Геббельса.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Друга світова війна Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
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    Істерики російських пропагандистів підтверджують те, що Путін програє війну