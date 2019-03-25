Україна у 2018 не використала квоти на експорт м'яса в ЄС



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Невикористаними залишилися тарифні квоти на цукрові сиропи, оброблену продукцію з олії, манітол сорбіту та додаткова квота на гриби

За 2018 рік Україна не використала вісім квот на поставку товарів в Європейський Союз. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Повідомляється, що в 2018 році українські виробники активно використовували можливості експорту в ЄС в рамках 32 з 40 тарифних квот.

Зокрема, невикористаними залишилися тарифні квоти на цукрові сиропи, оброблену продукцію з олії, манітол сорбіту та додаткова квота на гриби. Крім того, українські експортери не використали квоти на м'ясо баранини, яловичини, основну і додаткову квоти на свинину. Зазначається, що для них не було доступу на ринок.

Зважаючи на інформацію про обумовлені квоти на м'ясо в рамках ПВЗВТ і відсутність доступу цих товарів на ринок ЄС в 2018 році, можна припустити, що ці товари не відповідали вимогам Євросоюзу в сфері контролю якості та безпеки харчових продуктів.

На початку лютого поточного року Україна за місяць вичерпала європейську квоту на цукор.

Також нагадаємо, що з початку року Україна імпортувала рекордний обсяг цибулі. Раніше повідомлялося, що Україна встановила рекорд з імпорту цибулі у лютому.

Крім того Україна експортувала понад 35 мільйонів тонн зерна за майже 9 місяців.