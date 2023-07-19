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Масована атака на Одещину: ЗСУ повідомили про наслідки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Масована атака на Одещину: ЗСУ повідомили про наслідки
Ворог спрямував ракети та дрони на портову і критичну інфраструктуру Одещини, постраждали багатоквартирні будинки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У небі над Одещиною було збито вісім дронів типу Shahed-136

Уночі проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники. Про деталі масованої ракетної атаки на Одеську область розповів речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. 

Росіяни вдарили по півдню України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. Не виводячи з бухти в Севастополі один з надводних ракетоносіїв, окупанти долучили його до атаки «Калібрами». 

«Також протягом ночі окупанти застосували береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарили по Одещині «Оніксами», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони Shahed-136», – йдеться у повідомленні.

Х-59 була збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано.

«Онікси» і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

«В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Рашистів явно тягне курити у невстановлених місцях. А їх бажання фейєрверків задоволено з доставкою в Севастополь. На Одещини ж вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м», – повідомив речник.

У небі над Одещиною було збито вісім дронів типу Shahed-136.

«Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів», – наголосив Назаров.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині. Також масованої атаки зазнала Кіровоградщина.

Усього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.

Теги: Одеса Одещина вибух

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