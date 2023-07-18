Генерал Міллі поділився деталями підготовки ЗСУ до контрнаступу

Україна все ще стримує «значну кількість бойової потужності», «повільно і свідомо» пробиваючись через російську оборону

Міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 000 військовослужбовці

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Однак підготовка до нього була складною. Про це повідомляє журналістка Politico Лара Селігман.

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За словами генерала, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 000 військовослужбовці. При цьому Україна все ще стримує «значну кількість бойової потужності», «повільно і свідомо» пробиваючись через російську оборону.

Американський військовий зауважив, що попри те, що росіяни також мали час на підготовку оборони, вони зіткнулися зі значними проблемами: поганою підготовкою, оснащенням і моральним духом. Проблем додало і заворушення, спричинене повстанням Пригожина.

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«На мій погляд, це далеко не провал. Занадто рано робити такий дзвінок... Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво», – сказав Міллі.

Однак військовий вважає, що головною проблемою яка зараз спричиняє українські жертви є мінні поля, а не російська авіація.

Нагадаємо, Збройні сили України стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на деяких ділянках українським захисникам вдається просуватись вперед.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану (№8009).

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