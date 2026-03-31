Євросоюз передає Україні €80 млн доходів від активів Росії – Каллас

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Євросоюз і надалі шукатиме шляхи, як допомогти Україні
Глава дипломатії Євросоюзу анонсувала новий транш для України 

Європейський Союз виділяє Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі €80 млн. Джерелом цих коштів стали прибутки, отримані від заморожених російських суверенних активів. Про це заявила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, інформує «Главком».

«Сьогодні мені приємно повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів», – наголосила глава дипломатії Євросоюзу.

Каллас додала, що сьогодні також обговорювалися енергетичні потреби України. Євросоюз продовжує мобілізацію міжнародної підтримки для поставок генераторів і ремонтного обладнання, щоб Україна була краще захищена наступної зими. Кая Каллас зауважила, що цей транш має цільове призначення:

  • Підтримка енергетики: Кошти допоможуть Україні відновити енергетичну інфраструктуру, яка постійно перебуває під ударами російських ракет та дронів.
  • Зміцнення стійкості: Фінансування спрямують на забезпечення життєдіяльності країни в умовах тривалої війни.

Каллас також додала, аби покласти край війні, необхідно протистояти Росії, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх. І в Брюсселі вже підготували 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде ще сильніше затягнути сіті навколо російського тіньового флоту.

«Главком» писав, що у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Глава держави відзначив посадовицю орденом княгині Ольги І ступеня. 

Зеленський і Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Крім того, йшлося й про посилення санкцій проти Росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 млрд євро може вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026-2027.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, попри блокування кредиту Угорщиною.

Читайте також:

Буданов: Повернення українців додому є стратегічною умовою для перезапуску економіки
Буданов: Повернення українців додому є стратегічною умовою для перезапуску економіки
Кворум Рахункової палати – на межі. Одна членкиня заявила про складання повноважень
Кворум Рахункової палати – на межі. Одна членкиня заявила про складання повноважень
Списання вагонів за віком може поглибити дефіцит на ринку перевезень – експерт
Списання вагонів за віком може поглибити дефіцит на ринку перевезень – експерт
Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії
Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії
Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент
Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Сьогодні, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Сьогодні, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Сьогодні, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
