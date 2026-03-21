Ще одна країна підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України

Надія Карбунар
Надія Карбунар
фото: aktuality.sk

Словаччина погрожує заблокувати кредит для Києва слідом за Угорщиною

 

Словаччина може приєднатися до блокування кредиту ЄС на €90 млрд для України. Як інформує «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю Aktuality.

За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чинить правильно, блокуючи прийняття кредиту ЄС для України на €90 млрд, аргументуючи це зупинкою поставок російської нафти через трубопровід «Дружба».

«Віктор Орбан має рацію з політичної точки зору. Зеленський не може керувати Європейським Союзом», – сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини підкреслив, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли його країна також заблокує кредит, але не уточнив, за яких обставин це може статися.

Також Фіцо заявив, що зупинка роботи нафтопроводу «Дружба» нібито викликана виключно політичними причинами та ненавистю до РФ. Він запевнив, що російська нафта нібито зміцнить енергетичну безпеку Європи.

Раніше на саміті Європейської ради в Брюсселі стався гучний розкол. Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан та Роберт Фіцо – стали єдиними лідерами серед країн Європейського союзу, які відмовилися підписати підсумкові висновки щодо підтримки України.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів. 

