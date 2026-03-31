Зеленський нагородив главу дипломатії ЄС орденом княгині Ольги

Глава держави подякував Каї Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів

Президент та висока представниця ЄС із закордонних справ обговорили посилення санкцій проти РФ та фінансову допомогу Україні

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Глава держави відзначив посадовицю орденом княгині Ольги І ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський і Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Крім того, йшлося й про посилення санкцій проти Росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.

Також політики говорили й про підтримку європейської інтеграції України та важливість відкриття переговорних кластерів. Президент також поінформував Каллас про результати візиту до країн Близького Сходу й важливі угоди в оборонній сфері, укладені з партнерами в регіоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 млрд євро може вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026-2027.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, попри блокування кредиту Угорщиною.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів.