Кредитні канікули для військових 2026: як оформити, що «заморозять» та де чекати пасток
Чи справді відсотки списують автоматично? Розбираємося у деталях
В умовах війни держава запровадила для військовослужбовців спеціальні пільги – так звані «кредитні канікули». Це право захисників на фінансову паузу, закріплене п. 15 ст. 14 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Однак на практиці цей механізм не завжди спрацьовує автоматично. «Главком» підготував повний гід: від переліку документів до порівняння умов у найбільших банках.
Що таке кредитні канікули та як вони працюють?
Кредитні канікули – це не списання боргу, а тимчасове звільнення від сплати відсотків, штрафів та пені.
Основні правила:
- «Тіло» кредиту: залишається. Банк не має права вимагати його сплати під час служби, але після демобілізації основну суму доведеться повернути.
- Відсотки: нарахування має бути зупинено на 0%.
- Штрафи та пеня: будь-які санкції за несвоєчасну оплату під час служби – незаконні.
- Кредитна історія: пропуск платежів у цей період не має псувати ваш рейтинг.
Хто має право на пільги: категорії та нюанси
Право на канікули залежить від статусу військовослужбовця. У 2026 році критерії стали більш чіткими.
|Категорія
|Умови активування пільги
|Основний документ
|Мобілізовані
|З дня призову (незалежно від місця служби)
|Військовий квиток або довідка ф. 5
|Резервісти
|На період виконання обов'язків
|Витяг із наказу про зарахування
|Контрактники
|Тільки за умови участі в бойових діях / обороні
|Довідка про участь у БД (Додаток 6)
|Члени сімей
|На спільні кредити або поручительство
|Свідоцтво про шлюб + док. військового
🚩Важливо для контрактників: Якщо ви служите в тилу (ТЦК, штаб, склад), пільга на відсотки не діє. Вона активується лише після першого дня участі у бойових діях.
Порівняння програм топ-банків України
Хоча закон один для всіх, сервіс та внутрішні програми банків відрізняються.
Держбанки є основними партнерами держави у соціальних програмах, тому тут найменше проблем із визнанням пільг, але більше паперової роботи.
|Параметр
|Приватбанк
|Ощадбанк
|Укргазбанк
|Кредитні канікули
|✅ Повна зупинка відсотків/штрафів.
|✅ Суворе дотримання закону.
|✅ Пільги діють на всі споживчі кредити.
|Подача документів
|Дистанційно через Приват24 або відділення.
|Переважно через відділення (вимагають оригінали або завірені копії).
|Можна надіслати скан-копії на офіційний e-mail банку.
|Спеціальні програми
|«Ветеран»: пільгові кредити на власну справу (5-7-9%).
|«Моя країна»: рефінансування діючих кредитів для ЗСУ.
|Пільгові умови іпотеки «єОселя» (пріоритетний розгляд).
|Зарплатні проєкти
|Максимальна автоматизація для військових частин.
|Найбільша мережа відділень, що зручно для отримання карток у регіонах.
|Окремі карткові пакети з кешбеком на пальне та військторги.
|Таблиця 1: Державні банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк)
Комерційні банки роблять ставку на швидкість та дистанційні сервіси.
|Параметр
|monobank
|ПУМБ
|Райффайзен
|Укрсиббанк
|Оформлення пільги
|Найшвидше: через чат-бот у смартфоні.
|Через додаток ПУМБ Online або відділення.
|Дистанційно (чат/e-mail) або особисто.
|Потребує письмової заяви у відділенні.
|Ставлення до документів
|Максимально лояльне (приймають фото з Дії).
|Чітка перевірка довідок, але працюють швидко.
|Консервативні: вимагають повний пакет згідно з інструкцією.
|Суворий комплаєнс (європейські стандарти перевірки).
|Бонуси для ЗСУ
|Відсутність комісій на «банки» та перекази.
|Скасування комісій за обслуговування всіх карток.
|Пільгові умови страхування та сервіс «Виділена лінія».
|Спеціальні умови для IT-фахівців, які мобілізовані.
|Реструктуризація
|Пропонують «розстрочку» тіла боргу після служби.
|Можливість індивідуального графіка виплат.
|Чіткі процедури для пошкодженого майна.
|Зазвичай дотримуються лише лімітів закону.
|Таблиця 2: Комерційні банки (monobank, ПУМБ, Райффайзен, Укрсиббанк)
На які кредити пільга НЕ поширюється?
Це головна зона конфліктів. Канікули не діють або обмежені для:
- Іпотеки: відсотки за житло нараховуються (крім пільг для мешканців окупованих територій чи власників зруйнованого майна).
- Автокредитів: пільга стосується лише відсотків, але не тіла кредиту та обов'язкового страхування.
- Мікрозаймів (МФО): хоча закон їх стосується, вони часто його ігнорують, нараховуючи «космічні» відсотки під виглядом комісій.
Покрокова інструкція: як оформити канікули
Банк не дізнається про вашу службу автоматично. Потрібно діяти:
- Зберіть документи: копія військового квитка, наказ про мобілізацію або довідка про проходження служби.
- Подайте заяву: надішліть офіційний запит у банк (через додаток або рекомендованим листом).
- Вимагайте виписку: через 7 днів перевірте, чи обнулено нарахування відсотків.
Типові «пастки» та як їх уникнути
- Дзвінки колекторів: Військовим та їхнім родинам заборонено дзвонити щодо боргів. Якщо це стається – одразу скаржтеся до НБУ.
- Приховані комісії: Перевіряйте, чи не знімає банк «плату за обслуговування картки». Це теж має бути скасовано.
- Автоматичне відновлення: Якщо термін дії вашої довідки закінчився, банк може знову почати нараховувати відсотки. Слідкуйте за датами.
Поради юриста: що робити, якщо банк відмовляє?
- Отримайте письмову відмову з причиною.
- Напишіть скаргу на гарячу лінію НБУ (0 800 505 240) або через їхній онлайн-сайт.
- Якщо банк продовжує списувати гроші – звертайтеся до системи Безоплатної правничої допомоги (БПД) для подання позову.
