«Гарних новин немає». Глава дипломатії ЄС зробила заяву про кредит для України

Європейська дипломатка сподівається, що рішення про надання позики Україні буде ухвалено на наступній Європейській раді

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що європейський блок досі працює над наданням 90 млрд євро позики для України. Водночас вона повідомила, що поки не може повідомити «гарних новин» з цього питання. Про це повідомляє «Главком».

«У нас є деякі перешкоди на шляху до 20-го санкційного пакета, а також виплати позики. Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин. Ми все ще працюємо і сподіваємося, що отримаємо це рішення на наступній Європейській раді», – сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 млрд євро може вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026-2027.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, попри блокування кредиту Угорщиною.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів.