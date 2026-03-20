Кредит €90 млрд від ЄС: фон дер Ляєн запевнила Україну у фінансовій підтримці

Кредит залишається заблокованим через позицію Угорщини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, попри блокування кредиту Угорщиною. Про це вона сказала за підсумками засідання Європейської ради, пише «Главком».

Коментуючи ситуацію з кредитом для Києва на €90 млрд вона заявила: «Рішення було ухвалене Європейською радою у грудні. При умові, що три країни не братимуть участі у цьому кредиті. Цю умову виконано. Кредит і далі заблокований, тому що один лідер не дотримується свого слова, але дозвольте повторити те, що я вже сказала в Києві: ми надамо цю підтримку так чи інакше».

Як повідомлялось, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час закритого засідання саміту ЄС несподівано висловила розуміння позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який заблокував кредит Україні на €90 млрд.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів.