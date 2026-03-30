Україна може не встигнути підготуватися до зими через блокування кредиту на €90 млрд – президент

Глава держави повідомив, що грошей у бюджеті на армію та пенсії вистачає

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 млрд євро може вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026-2027. к. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з тимчасовим очільником болгарського уряду Андреєм Гюровим в Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

Глава держави наголосив, що кошти у бюджеті на фінансування армії та виплати пенсій є.

«Які я бачу ризики? Найбільші ризики – це підготовка до зими, тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики, водопостачання. План, який розрахований на те, щоб до зими ми закінчили, як мінімум, фізичний захист. Також туди входять різні формати захисту ППО тощо. Загальна сума – $5,1 млрд. Ми розраховували, що ця сума буде повністю або більшою мірою покрита саме завдяки цим грошам. Тому що захист – це частина нашої обороноздатності», – каже він.

Зеленський зазначив, влада розраховувала, що з першого траншу від ЄС у розмірі $45 млрд, Україна матиме $28 млрд на оборону і $17 млрд у бюджет. «На сьогодні ми бачимо, що поки що це заблоковано. Я вважаю, ризик – це енергетика. Тому що це довготривалий процес, його треба швидше починати», – каже він.

Український лідер наголосив, що 1 квітня мали б починатися роботи із забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури, але через заблокований кредит роботи будуть відтерміновані.

«Ми розраховували, що ми в березні приймаємо всі наші плани стійкості. І так і вийшло. Ми прийняли 1 березня всі, столиця трішки була пізніше. Але тим не менш, в березні всі плани прийняті, згідно з нашими домовленостями і положеннями. І повинно все будуватись з 1 квітня. Ми повинні виходити на роботи. Ми і виходимо, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. І тому оце відтермінування – це ризик щодо зими», – зазначив президент.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, попри блокування кредиту Угорщиною.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів.