Мінсоцполітики повідомило, коли заплановано наступне підвищення пенсій

Плани щодо індексації є, але впевненості у тому, що вона відбудеться – немає

Індексація виплат має відбуватися щороку із 1 березня

У Міністерстві соціальної політики повідомили, чи буде індексація пенсій наступного року. Про це пише «НаПенсії» з посиланням на першу заступницю міністра соціальної політики Дар'ю Марчак.

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За її словами, наступне підвищення пенсій заплановано на березень 2024 року, коли буде проведено масштабну індексацію, але вона може бути під питанням через війну.

Нагадаємо, що цього року пенсіонерам під час індексації додали від 100 до 1500 гривень.

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«Індексація пенсій має відбуватися щороку із 1 березня. Але під час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це, з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету», – пообіцяла Марчак.

За її словами, величина індексації залежатиме від рівня інфляції: «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік».

Нагадаємо, в Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку.

Нагадаємо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата.

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Як повідомлялося, «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.